Zwei Wochen noch, dann soll sie kommen: Die Impfpflicht für Mitarbeitende in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder bei der Feuerwehr. Doch in Berlin scheinen nach wie vor entscheidende Fragen offen zu sein. Von Franziska Hoppen

Was Bärbel Arwe, Geschäftsführerin der Caritas Altenhilfe in Berlin, dem Gesundheitsausschuss berichtet, klingt besorgniserregend: Sie fürchtet mit der Impfpflicht ab dem 15. März Engpässe in der Pflege. Von ihren 1.200 Mitarbeitenden seien gut zehn Prozent nicht geimpft. "Wir steuern schon jetzt in eine systematische Überlastung und einen Versorgungsnotstand in der Pflege", sagt Arwe. An einer ihrer Sozialstationen seien 27 Prozent der Mitarbeiter nicht geimpft – 14 Personen. Könnten sie ab Mitte März nicht mehr arbeiten, müsste die Caritas zwischen 40 und 50 der Klienten dort kündigen.

Ähnlich düster ist das Szenario, das Lars Wieg von der Berliner Feuerwehr zeichnet. Dort sei das Personal ohnehin "auf Kante genäht". Dürften die acht Prozent der ungeimpften Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit erscheinen, hätte Berlin ein echtes Problem, so Wieg. "Irgendwann kommt dann nach dem Notruf schon ein Auto", sagt Wieg, "nur eben später."