Gegnerische Teams beschwerten sich und sahen den Slogan, der von den Zebras auch vor Spielen gerufen wurde, als radikale Meinung an. Der Dartverband Berlin (DVB) wähnte die politische Neutralität in Gefahr und drohte dem Verein mit einem Ausschluss.

Im Frühjahr hatte der "Antifaschistische Dartverein Zebras Berlin e.V.", wie der vollständige Name des Klubs lautet, für Wirbel in der Dartszene gesorgt. Um seiner Haltung als weltoffener und inklusiver Sportverein Ausdruck zu verleihen, liefen die Dartspieler des 2023 gegründeten Vereins mit einem prägnanten Aufdruck auf ihren Trikots auf: "Dartista, Dartista, Antifascista!"

Doch am 1. Mai 2024, nur wenige Tage, nachdem der rbb eine ausführliche Recherche publiziert hatte, veröffentlichten DVB und Zebras eine gemeinsame Stellungnahme [zebrasberlin.de].

Darin heißt es, die Meinungsverschiedenheiten zwischen Verband und Verein seien beigelegt worden. "Der Dartverband Berlin e.V. stellt klar, dass die Benutzung der Teamtrikots mit dem Motto 'Dartista, Dartista Antifscista!' [sic!] durch den Antifaschistischen Dartverein Zebras Berlin e.V. nicht untersagt war/ist." Der Dartverein habe nicht gegen die Satzung und Ordnungen des Berliner Verbandes verstoßen. Gleichzeitig kündigen beide Seiten in der Stellungnahme an, dass der Dartverein künftig "auf jegliche Verwendung des Logos der Antifaschistischen Aktion" bei Wettkämpfen und Ligaspielen des Berliner sowie des deutschen Dartverbandes Berlin "freiwillig" verzichten wird.

Doch auch wenn Thöring im Gespräch betont, dass der Streit beigelegt sei, berichtet er doch, dass sich seitdem vieles für die Zebras verändert habe. "Wir haben den Streit geklärt, wir wollen Dart spielen und unsere Werte vertreten. Es ist mitunter aber schon so, dass – seitdem dieses Thema so hochgekocht ist – für viele Leute jetzt Verbands- und Vereinsarbeit mit persönlichen Antipathien und Sympathien vermischt wurden – und dass die Verbands- und Vereinsarbeit darunter leidet. Das Klima ist immer noch vergiftet und das liegt nicht in unserem Interesse", sagt er.

Die Frage sei, wie sehr der Verband hinter der Einigung stehe, so Thöring weiter. "Es schwingt im Umgang, in Gesprächen und in administrativen Vorgängen immer noch mit, dass die Zebras Darts ins schlechte Licht gerückt haben. Wir hoffen, dass sich der Umgang im Verband weiter normalisiert – das ist leider noch nicht so richtig geschehen."