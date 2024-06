Weil er in einem Insolvenzverfahren seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sein soll, hat das zuständige Gericht in Hannover einen Haftbefehl gegen Lars Windhorst angeordnet. Er hat inzwischen Beschwerde dagegen eingelegt.

Gegen den ehemaligen Finanzinvestor des Berliner Fußballvereins Hertha BSC, Lars Windhorst, liegt ein Haftbefehl vor. Das hat ein Sprecher des Amtsgerichts Hannover am Dienstag dem rbb bestätigt. Zuvor hatte darüber u.a. die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Dem Gerichtssprecher zufolge wurde der Haftbefehl durch die Insolvenzabteilung des Amtsgerichts angeordnet. Windhorst habe nach Auffassung des Gerichts seine Mitwirkungspflichten im Insolvenzverfahren um die Projekt IZ (Ihme-Zentrum) Hannover GmbH verletzt, begründete der Gerichtssprecher den Schritt. Er habe diverse Unterlagen und auch Schlüssel des Unternehmens nicht ausgehändigt. Windhorst hatte Teile des Unternehmens 2019 übernommen und wollte es sanieren. Er hielt von 2019 bis 2023 auch Anteile an Hertha BSC.

Windhorst sei zwar nicht formal Geschäftsführer der Projekt IZ Hannover GmbH, sehr wohl aber faktischer Geschäftsführer dieser Gesellschaft, betonte der Gerichtssprecher. Als solcher habe er seine Mitwirkungspflichten verletzt. Einen Gerichtstermin im April habe er nicht wahrgenommen mit dem Hinweis, er sei nicht Geschäftsführer des Unternehmens und sei deshalb auch nicht zur Mitwirkung bei dem Insolvenzverfahren verpflichtet.



Das Gericht habe das anders gesehen und am 23. Mai einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Gegen diesen habe Windhorst Beschwerde eingelegt. Noch in dieser Woche werde darüber im Amtsgericht entschieden. Halte das Gericht am Haftbefehl fest, müsse letztlich das Landgericht Hannover über die Beschwerde entscheiden. Mit einer endgültigen Entscheidung sei spätestens in zwei Wochen zu rechnen.