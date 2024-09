Die Regierungschefs von Berlin und Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD) und Kai Wegner (CDU), fordern trotz ausbleibender Nachfrage den Ausbau des Langstreckenangebots am Flughafen BER.



"Mehr Interkontinentalverbindungen wären ein starkes Signal für Investitionen nach Ostdeutschland", sagte Wegner (CDU) dem "Handelsblatt" [€] in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Woidke (SPD) sagte dem Blatt, die Menschen und Unternehmen in der Hauptstadtregion erwarteten, dass es "mehr Direktverbindungen ohne unnötige und ökologisch fragwürdige Umstiege an anderen europäischen oder deutschen Flughäfen" gebe.