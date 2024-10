Martin S. Berlin Donnerstag, 10.10.2024 | 14:30 Uhr

Hmm, klingt irgendwie danach, dass Ryanair den schwarzen Peter hatte und schnell weitergeben will. Luftverkehrssteuer, Sicherheits- und Flugsicherungsgebühren gelten für alle Airlines gleich. Die Kosten pro Passagier belaufen sich am BER auf ca. 48 EUR. Somit wird jedes Ticket, was günstiger als 48 EUR ist, ein Verlust für die Fluggesellschaft.



Wenn Ryanair also in der Verkaufspolitik Tickets unter diesem Preis anbietet, ist das nicht etwa Verkaufsstrategie, sondern nur Protest gegen die Bundesregierung ... Kleiner Tipp: Berlin - Bologna gibt es am 14. Oktober noch für unter 30 EUR, Rückflug am 21. Oktober ebenso ...