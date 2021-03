Geschlossene Läden und einbrechende Umsätze: Die Pandemie hat viele Unternehmen an den Rand des Ruins gebracht. Andere konnten ihre Profite während der Krise drastisch steigern. Auch deswegen fordern viele, sie an den Kosten der Pandemie zu beteiligen. Von Efthymis Angeloudis und Silvio Duwe

Doch ob Soforthilfe, Überbrückungshilfe, Kurzarbeitergeld oder Steuerhilfegesetz - irgendwo muss das Geld herkommen. Insgesamt rund 1,5 Billionen Euro – so hoch beziffert das Bundesfinanzministerium die Gesamtkosten der Corona-Pandemie für den Staatshaushalt. Allein die Kosten der Hilfen für Unternehmen, die aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus notwendig sind, betragen über 150 Milliarden Euro. Die öffentlichen Schulden in Deutschland sind wegen der enormen Corona-Kosten auf ein Rekordniveau von 2195,1 Milliarden Euro gewachsen - ein Anstieg um 15,6 Prozent gegenüber Ende 2019. Wer soll die Zeche dafür bezahlen?

Aus diesen Einnahmen könnte der Staat Schulden, die durch Soforthilfen, Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen entstanden sind, refinanzieren. "Ich finde es richtig und wichtig, dass diejenigen, die in dieser Krise besonders profitiert haben, auch ihren zusätzlichen Beitrag leisten", so Paus. Das sei nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen wichtig. Auch nach der Krise hätten diese Konzerne einen Wettbewerbsvorteil.

Die Kosten sollten Unternehmen tragen, die in der Corona-Krise besonders hohe Gewinne erwirtschaftet haben, sagt die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Paus. Das Konzept heißt Übergewinnsteuer und sieht vor, besondere Gewinnzuwächse, die aufgrund einer Krisensituation entstanden sind, zu besteuern. Dies könnte einen Konzern wie Amazon, der auch aufgrund der Schließung des Einzelhandels seinen Umsatz in Deutschland 2020 um rund 33 Prozent auf 29,5 Milliarden Euro ausbauen konnte, betreffen.

Dabei warnen Ökonomen davor, allein auf Wachstum zu setzen. "Wir haben einen großen Nachholbedarf bei der Infrastruktur, bei der Digitalisierung, für den Klimaschutz", mahnt Stefan Bach, der sich beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mit Steuern und öffentlichen Finanzen beschäftigt. "Und das alles geht natürlich nicht zusammen, wenn man gleichzeitig auf Steuererhöhungen verzichten will." Zudem sei keinesfalls sicher, dass das Wirtschaftswachstum nach der Pandemie so weitergehe wie nach der Finanzkrise 2009.

Auf der anderen Seite der Ladenschließungen und Pleiten stehen die Corona-Gewinner: Handelsunternehmen wie Amazon, die ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und sogar ausbauen konnten. Sie könnten als Krisengewinnler die Kosten der Pandemie mitfinanzieren, wenn sie besteuert werden würden.

Der US-Konzern hat jahrelang so gut wie keine Steuern in Deutschland bezahlt. Seit 2015 gibt es die sogenannte Betriebsstättenregelung. Weil Amazon auch Lager in Deutschland betreibt, muss nun auch ein Teil der Gewinne hier versteuert werden. Dabei buchen Konzern ihre Gewinne häufig dort, wo, wie etwa in Irland, die Steuersätze besonders niedrig sind, obwohl sie die zugehörigen Umsätze zum Beispiel in Deutschland erzielen.

Selbst gibt der Konzern für 2019 261 Millionen Euro Steuerabgaben in Deutschland an. Er vermischt die Zahl aber mit Sozialabgaben für Arbeitnehmer und sogar Zöllen. Wie viele Steuern Amazon also konkret in Deutschland gezahlt hat, lässt sich so nicht einfach herausfinden. Dazu müsste der Anteil der Sozialbeiträge genannt werden.