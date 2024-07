"Das fliegende Klassenzimmer", "Emil und die Detektive" oder "Pünktchen und Anton", die Romane Erich Kästners haben Generationen begleitet. Heute vor genau 50 Jahren, am 29. Juli 1974, starb er in München an Krebs.



Obwohl er erst spät im Leben Vater wird, steht für ihn das kindliche Publikum seit seinem Buch "Emil und die Detektive" von 1929 im Mittelpunkt. In dem Roman verfolgt Emil gemeinsam mit einer Bande von Kindern einen Dieb quer durch die Stadt Berlin und nimmt ihm am Ende das geklaute Geld wieder ab. Insgesamt lässt Kästner junge Menschen zu Helden in ihrem eigenen Alltag werden.

Erich Kästners Kinderbücher wurden verfilmt, Emil und die Detektive 1931.