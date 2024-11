Knapp vier Wochen nach der Gründung der DDR beschließt der Ministerrat am 5. November 1949 seine Nationalhymne "Auferstanden aus Ruinen". Die Melodie stammt von Hanns Eisler, den Text verfasste Johannes R. Becher. Von Magdalena Bienert

Es gab bereits im Vorfeld der Gründung der DDR eine Notiz aus dem Politbüro, weiß Dr. Heike Amos vom Institut für Zeitgeschichte München. "In der Notiz steht, dass Johannes R. Becher und Hanns Eisler angesprochen werden sollen, eine deutsche Nationalhymne zu schaffen – und zwar im Vorfeld der DDR-Gründung".

Doch Hanns Eisler lebt in Wien und so beauftragt Becher, der den Text innerhalb weniger Tage schreibt, den Komponisten Ottmar Gerster mit der Musik. Doch zum 200. Geburtstag von Goethe treffen sich Hanns Eisler und der Dichter und spätere DDR-Kulturminister Johannes R. Becher dann doch noch - und zwar in Warschau. Becher überreicht Eisler dort seinen Text und informiert ihn über den geplanten Auftrag einer neuen Hymne.