Externe Sicherheitsfirma im Einsatz - Abgesagte Abitur-Feier des Gymnasiums Tiergarten findet doch statt

Do 27.06.24 | 12:58 Uhr

Bild: imago-images.de/xlaranikx via imago-i

Unter Security-Schutz sollen in diesem Jahr die Abi-Zeugnisse am Gymnasium Tiergarten überreicht werden. Die Feier findet zudem in der Schule und nicht wie ursprünglich geplant in einem Kino statt. Hintergrund sind angekündigte Pro-Palästina-Proteste.



Die zunächst aus Sorge vor pro-palästinensischen Äußerungen abgesagte Abitur-Veranstaltung des Gymnasiums Tiergarten soll nun doch stattfinden - allerdings im Schulgebäude unter Security-Schutz. Ein Schreiben der Schulleiterin dazu liegt dem rbb vor. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

imago images/Dreamstime Pro-palästinensische Proteste angekündigt - Lehrer verteidigen abgesagte Abifeier in Berlin-Tiergarten Der Krieg in Gaza führt auch an Berliner Schulen zu Spannungen. Nach der Absage einer Abifeier geht die Diskussion weiter - Lehrer melden sich zu Wort und die Berliner Senatorin für Bildung schaltet sich ein.

Externe Sicherheitsfirma soll Ablauf sichern

Zeitlich gestaffelt und gruppenweise sollen demnach die Abitur-Zeugnisse nun am 4. Juli in der Aula der Schule ausgegeben werden, außerdem sollen auch Preise und Auszeichnungen verliehen werden. So wolle die Schule dem Anlass einen würdigen Rahmen geben, schreibt die Leiterin des Gymnasiums Tiergarten an die Abiturienten und ihre Eltern. Diese sind mit zu der Veranstaltung eingeladen. Für einen reibungslosen Ablauf soll demnach eine externe Sicherheitsfirma sorgen. Ursprünglich war die Abiturfeier am 5. Juli im Delphi-Kino geplant. Laut einer Chat-Umfrage hatte sich aber fast die Hälfte des Jahrgangs bei der Feier für Palästina einsetzen wollen. Die Schulleitung hatte die Veranstaltung daraufhin abgesagt. Die Bildungsverwaltung hatte danach mitgeteilt, "Ziel sei es, gemeinsam mit der Schule eine Lösung zu finden und sicherzustellen, dass die Übergabe der Abitur-Zeugnisse in einem angemessenen Rahmen stattfindet."

Gaza-Krieg führt zur aufgeladener Stimmung an Schulen

Zwischenzeitlich hatten pro-palästinensische und israelfeindliche Gruppen in sozialen Medien zu Protestkundgebungen vor der Schule am Tag der Zeugnisverleihung aufgerufen, wie es auch in der "Berliner Morgenpost" hieß. Der Gaza-Krieg führt an den Berliner Schulen zu einer teils angespannten und aufgeladenen Stimmung. Bereits wenige Tage nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gab es in diesem Zusammenhang an einem Neuköllner Gymnasium sogar eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und einem Lehrer.

Sendung: rbb24 Abendschau, 27.06.2024, 19:30 Uhr