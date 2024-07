Wasserrohrbruch verursacht Teilsperrung am Ernst-Reuter-Platz

Do 11.07.24 | 10:33 Uhr

Ein Wasserrohrbruch in Berlin-Charlottenburg hat zu einer Teilsperrung des Ernst-Reuter-Platzes geführt. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Donnerstagmorgen auf der Online-Plattform X mitteilte, ist der Bereich zwischen der Ein- und Ausfahrt Hardenbergstraße gesperrt.

Der Pressesprecher der Berliner Wasserbetriebe, Stephan Natz, bestätigte dem rbb den Rohrbruch. Die Straße sei unterspült, ein Bauunternehmen mit den Reparaturarbeiten beauftragt. Das kaputte Rohr auszutauschen, werde mindestens zwei Wochen dauern.

Es gebe aber kein Versorgungsproblem, so Natz. Das Wasser in den umliegenden Gebäuden fließe weiter. An der Leitung hänge allerdings der Brunnen auf dem Ernst-Reuter-Platz.