Mutmaßlicher Betrug an Senioren in Berlin: Falscher Polizist festgenommen

Ermittler haben gestern einen Mann in Düsseldorf festgenommen, der sich in Berlin Polizist ausgegeben und so eine Seniorin betrogen haben soll. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

In dem Fall seien drei Wohnungen in Berlin und eine in Düsseldorf durchsucht worden, wo auch der 29-Jährige festgenommen wurde. Der Beschuldigte steht im Verdacht, Teil einer Gruppe von Männern zu sein, die sich gegenüber älteren Menschen als Beamte ausgeben und diese so dazu veranlassen, ihnen Wertgegenstände auszuhändigen.