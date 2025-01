Ahoj Sonntag, 05.01.2025 | 16:38 Uhr

Viele, die friedlich das neue Jahr begrüßen wollen, werden durch das übermäßige Böllern schon seit Jahren daran gehindert. Insbesondere in den Innenstadtbezirken vermeiden es viele Anwohner spätestens ab dem 31. nachmittags auf die Straße zu gehen. Das ist in Schöneberg nicht erst seit kurzem so, sondern zumindest um die Potsdamer Straße rum schon seit Mitte der 90er. Die Zeiten, zu denen geböllert wird, werden aber immer länger. Seit Weihnachten gingen vereinzelt Raketen hoch, seitdem Verkaufsstart am 28.12. wurde es immer mehr und am 31. war ab 16 Uhr bis in die frühen Morgenstunden überhaupt keine Ruhe und Frieden mehr. Seitdem ist kein Tag vergangen, in dem kein Böllern hier zu hören war. Ich wohne in einem Hochhaus in der Nähe vom Südkreuz. Während ich das hier schreibe, hat es gerade wieder geknallt - am 5. Januar! Nicht das Böllerverbot hindert Menschen daran, friedlich das neue Jahr zu begrüßen. Man braucht dazu keine eigenen Böller, wie in vielen Ländern der Welt gezeigt wird.