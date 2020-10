Urlaub ausgefallen. Umtrunk ausgefallen. Es war ja klar, dass der Corona-Herbst hart werden wird. Aber so hart? Kira Pieper versucht sich im positiven Denken und landet bei seltsamen norddeutschen Bräuchen.

Nordsee ist ausgefallen. Denn der Straßenabschnitt, in dem ich wohne, gehört zu Mitte. Läuft man von der Haustür aus 50 Meter Richtung Westen, befindet man sich im Prenzlauer Berg. Mein geplanter Urlaub fiel leider genau in die Zeit, in der Schleswig-Holstein einzelne Berliner Bezirke zu Corona-Risikogebieten erklärt hatte. Mitte gehörte dazu, Prenzlauer Berg nicht.

Das bedeutete: Auch beim Besuch der Familie sollte man sich als Reisender aus Berlin-Mitte beim ortsansässigen Gesundheitsamt melden, 14 Tage in Quarantäne und durfte währenddessen keinen Besuch empfangen. Auflagen, die bei einem geplanten Besuch von fünf Tagen keinen Sinn machten. Also abgesagt das Ganze.

Ist auch gar nicht so schlimm. In Norddeutschland ist es sowieso sehr schrecklich. Dort essen sie Dinge wie Labskaus oder Grünkohl mit Pinkel und trinken Klötenköm (Eierlikör) und Lütt un Lütt (kleines Bier und Kümmel gemischt). Es regnet viel, die Menschen geben sich meist wortkarg und die Landschaft ist so platt wie die Sprache.

Zeitgleich wurde Urlaub in anderen Bundesländern auch schwieriger, denn auch da griffen Beherbergungsverbote für Urlauber aus Risikogebieten. Doch auch das Leben in der Hauptstadt sollte nicht einfacher werden: Berlin setzte eine Sperrstunde in der Gastronomie durch.