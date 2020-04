Marktleiter Nikolaus Fink sagte dem rbb, zwar habe man den Markt um eine Standreihe erweitert, um den Menschen mehr Platz zu bieten und für eine bessere Aufteilung zu sorgen. Allerdings seien an diesem Freitag drei Mal so viele Besucher auf den Wochenmarkt gekommen als in der Woche zuvor. Dafür habe der Platz nicht ausgereicht. Für nächste Woche müsse man nun ein neues Zugangskonzept entwickeln, so Fink weiter. Denkbar seien Absperrungen an den Eingängen. Dort würden die Besucher gezählt und nur begrenzt auf das Gelände am Maybachufer gelassen, kündigte der Marktleiter an.

Auch auf der nahegelegenen Admiralbrücke und am Landwehrkanal, genauer am Planufer in Kreuzberg haben sich nach Beobachtung von rbb-Reportern bei bestem Wetter viele Menschen zum Verweilen eingefunden. Die Brücke und das Ufer gelten seit langem als beliebte Treffpunkte. In den vergangenen Wochen war es dort so gut wie menschenleer. Am Freitagabend räumten nach rbb-Informationen Polizeikräfte die Admiralbrücke, sie waren abends mit zwei Einsatzwagen vor Ort.



Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) kritisierte diese Entwicklung am Freitagabend in der Abendschau des rbb. "Diese Ansammlung am Landwehrkanal macht mir Sorgen, da muss ich direkt die Polizei hinschicken", sagte Geisel. Die Verordnung in Berlin zur Eindämmung des Coronavirus sei nicht zu stark gelockert worden - "vielmehr ist der Umgang mit der Verordnung an manchen Stellen zu leichtsinnig", betonte Geisel. Am Freitagabend nahmen dann tatsächlich Polizisten den Landwehrkanal ins Visier und kamen mit den Menschen vor Ort ins Gespräch.



Der Gesundheitsstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Knut Mildner-Spindler (Die Linke), rief am Freitagabend im rbb-Fernsehen die Menschen auf, über ihr Verhalten nachzudenken und sich zurückzuhalten. Zugleich betonte er, die meisten hielten sich nach wie vor an die Regeln. "Natürlich sieht das hier jetzt alles anders aus als noch im März, da war es einfach zuhause zu bleiben als jetzt Ende April. Aber die meisten verhalten sich auch jetzt verantwortungsvoll", so Mildner-Spindler.