Abstand zueinander halten, auch über die Osterfeiertage, das ist die Ansage. "Ostern wird ein Fest in Krisenzeiten sein", beschrieb es der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kürzlich. Er appellierte, die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus "weiter ernstzunehmen". Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begründete die anhaltenden Kontaktverbote damit: "Eine Pandemie kennt keine Feiertage". Sie wisse, dass Ostern ein Fest der Familie sei und ein Fest, an dem man rausgehe. "Das muss in diesem Jahr anders ablaufen." Und für diese Sätze gibt es durchaus Gründe.

Die Infektionswelle verlangsame sich weiter, die Krankenhäuser seien weiterhin gut vorbereitet, verlautete der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD) am Donnerstag. Erstmal also gute Nachrichten. Doch die Infektionszahlen können sehr schnell wieder ansteigen.

Mittlerweile sind oder waren mehr als 100.000 Menschen in Deutschland erwiesenermaßen mit dem neuen Coronavirus infiziert, mehr als 4.500 in Berlin und knapp 2.000 in Brandenburg (Stand: 12. April 2020). Nach anfangs sehr stark ansteigenden Infektionszahlen hat sich die Zahl der Neuinfizierten deutlich verlangsamt. Aktuell verdoppelt sich die Zahl der Neuinfizierten in etwa alle 14 Tage in Berlin und alle zehn Tage in Brandenburg. Zu Beginn der Pandemie lagen diese Werte bei zwei bis vier Tagen.

Die Zahl der gemeldeten Fälle könnte aber auch in die Höhe gehen, zum Beispiel wenn in nächster Zeit mehr getestet würde. Oder wenn zum Beispiel der Einsatz der geplanten "Corona-App" ermöglicht, mehr Infektionsketten nachzuvollziehen, sodass sich mehr potenziell Infizierte testen lassen könnten. Auch denkbar ist, dass die Gesundheitsämter, die bisher nicht mit dem Testen hinterherkamen , ihren Rückstand aufholen.

In Philadelphia spielte man zunächst nach den ersten Fällen die Krankheit herunter und veranstaltete sogar noch eine Straßenparade. Erst 16 Tage später, am 3. Oktober 1918, ergriff man panisch Maßnahmen, nachdem bereits Tausende verstorben waren. St. Louis dagegen hatte das mahnende Beispiel Philadelphias vor Augen. Nachdem sich am 5. Oktober erste Fälle abzeichneten, setzte man bereits am 7. Oktober die Quarantäne um [pnas.org]. Die Unterschiede in den Todesfallzahlen waren frappierend.

Auch beim aktuellen Coronavirus zeigt sich wieder, wie wirksam Quarantäne und Abstand halten beim Eindämmen einer Epidemie ist. Und das auch, wenn sie nur regional durchgeführt werden. So zeigte eine Gruppe um die Forscherin Jennifer Dowd der Universität Oxford einen Vergleich zwischen den italienischen Provinzen Bergamo und Lodi in einer Studie [osf.io]. Während Lodi schon am 23. Februar Maßnahmen zum Abstand halten ergriff, tat Bergamo dies erst am 8. März, mit drastischen Folgen für die Fallzahlen. Die Forschergruppe schreibt: "Das ist ein Beweis für das Potenzial des Abflachens der Kurve ('flattening the curve')."