Gabriel Tietje studiert Wissenschafts- und Technikgeschichte an der Technischen Universität in Berlin-Tiergarten. Der 29-Jährige ist Mitglied des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) und hofft, dass die Studierenden im Wintersemester nicht zu kurz kommen. "Es kann sein, dass das alles hervorragend läuft, und die Uni das mit der Taktung von den Räumen und dazwischen Saubermachen organisiert bekommt. Oder es wird halt irgendwie im Chaos enden. Da bin ich gespannt."

Das an der TU Berlin alles coronakonform abläuft, muss Vizepräsident Hans-Ulrich Heiß mitverantworten. Wie an allen Hochschulen in Berlin und Brandenburg sollen vor allem die Erstsemester in die Uni kommen. "Die Vorstellung, dass ich da jetzt in eine neue Universität an einem neuen Ort komme und irgendwie auf mein Studi-Zimmer reduziert bin, die war also auch für alle Lehrenden hier ein Horror. Deswegen haben wir uns entschlossen, in jedem Studiengang eine Pflichtlehrveranstaltung des ersten Semesters auf jeden Fall in Präsenz durchzuführen."