Donnerstag, 19.11.2020

...und das alles schön ohne Maske und Abstandsregeleinhaltung. Regeln und Gesetze werden von der AfD mit Füßen getreten, draußen auf der Straße sowie drinnen im Bundestag, sofern diese nicht das widerspiegeln was die AfD möchte. Wo bleibt das Verhängen von Bußgeldern für diese Personen, oder stehen sie über dem Gesetz....scheinbar.....unsereins schmeißt ne Kippe auf die Straße und bekommt ein Knöllchen, aber das hier wird toleriert und dann sogar noch per Bild festgehalten und geteilt ohne Konsequenzen. Das macht mich wütend, weil so viele von uns sich an die Regeln halten um uns und andere zu schützen um wieder irgendwann mal zur Normalität zurückzukehren und dann sehe ich so etwas und die Bilder von der Demo in Leipzig und gestern in Berlin......