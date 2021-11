Roland Steinke (85) nimmt zwar keine zwei Stufen mehr auf einmal, die Treppe zu seinem Zimmer läuft er trotzdem zügig hoch. Er wirkt fit, ist aber seit einer Tumorerkrankung im letzten Sommer auf Pflege angewiesen. Steinke lebt im Caritas-Seniorenzentrum Kardinal Bengsch. Das Haus liegt in Berlin-Charlottenburg, direkt an der Spree.

Auch das Pflegepersonal wird regelmäßig getestet. Ungeimpfte müssen sich täglich testen. Allerdings liegt die Impfquote in diesem Haus nach Angaben der Pressesprecherin der Caritas-Altenpflege, Claudia Appelt, bei nahezu hundert Prozent. Nur eine Mitarbeiterin müsse noch ein paar Tage auf ihren vollständigen Impfschutz warten. "Im Schnitt sind allerdings nur achtzig Prozent der Pflegekräfte in Berliner Einrichtungen geimpft", so Appelt.

Wer nicht geimpft ist und in der Pflege arbeitet, soll bald zur Impfung verpflichtet werden. So hat es die Bund-Länder-Konferenz letzte Woche beschlossen. Auch der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) will die Teilimpfpflicht möglichst schnell durchsetzen. Geschäftsführerin Bärbel Arwe, ist besorgt: "Bei den Einrichtungen, wo jetzt 15 Prozent der Mitarbeiterinnen nicht geimpft sind, bedeutet das natürlich, dass mit gesetzlichen Regelungen und der Impfpflicht diese Mitarbeiterinnen nicht mehr zur Verfügung stünden."

Dass eine Impfpflicht die angespannte Situation in der Pflege zum Zerreißen bringt, ist nicht unwahrscheinlich. Die Tests für Besucherinnen und Besucher kann das Seniorenzentrum in Charlottenburg schon jetzt nicht mehr allein stemmen und wünscht sich Hilfe. Die Leiterin des Sozialen Diensts, Judith Capp, sagt: "Eigentlich wäre es ganz einfach, wir sind aktuell voll besetzt, aber immer noch zu wenige - mehr Personal wäre gut. Und selbst wenn es kein Pflegepersonal ist, nur Menschen, die kleine Aufgaben übernehmen, wie Tischdecken oder da sein." Was wiegt also schwerer: Der Pflegenotstand, oder das Personal, das sich nicht impfen lässt?

Für Bärbel Arwe ist das nicht pauschal zu beantworten, sie sagt aber: "Ich würde sagen, wenn hier unsere Bewohnerinnen und Bewohner wieder damit belastet werden, dass sie in Quarantäne gehen, dass sie in ihren Zimmern in Isolation gehen, ich glaube da wäre für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, ich bin für die Impfpflicht der Mitarbeiterinnen."