Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung hat am Freitag Einzelheiten zur neuen Test- und Quarantänestrategie an Schulen bekanntgegeben. Analog zu der Regelung in Kitas werden auch hier nicht mehr Kontaktpersonen infizierter Mitschüler an das Gesundheitsamt gemeldet. Sie müssen damit auch nicht mehr in Quarantäne. Um weiter in der Schule bleiben zu können, müssen sich Mitschüler von Infizierten an allen fünf Unterrichtstagen testen lassen - anstatt drei Mal wöchentlich. Solange ihre Testergebnisse negativ sind und keinerlei Symptome auftreten, können sie weiter am Präsenzunterricht teilnehmen, heißt es in der Mitteilung der Senatsverwaltung für Bildung. Gibt es keine Infektion in einer Schulklasse oder Lerngruppe, dann bleibt es bei dreimaligen Tests pro Woche. Diese neue Teststrategie gelte nur für Kontaktpersonen von infizierten Mitschülern, betont die Senatsverwaltung. Positive Testergebnisse, die im häuslichen Umfeld bekannt werden, werden hiervon nicht erfasst.

Positiv getestete Schüler können grundsätzlich nach fünf Tagen per PCR-Test im Testzentrum oder per Schnelltest in der Schule freigetestet werden. Nur im direkten Anschluss an Ferienzeiten ist eine solche Freitestung erst nach sieben Tagen möglich.



Für das Schulpersonal gilt: Sind geimpfte und genesene Lehrkräfte Kontaktpersonen, müssen sie auch weiterhin nicht in Quarantäne. Sie müssen jedoch trotzdem an den Testungen im Rahmen der "Test-to-stay-Strategie" teilnehmen.



In den ersten beiden Wochen nach den Winterferien (ab 7. Februar) werden derweil alle Schüler und alle Dienstkräfte an jedem Schultag in der Schule getestet. Dieses Angebot richte sich ausdrücklich auch an Geimpfte und Genesene, heißt es in der Mitteilung der Senatsverwaltung. Ab der dritten Schulwoche setzt dann wieder die dreimalige Testung pro Woche ein.