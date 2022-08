Omikron hat Delta in Berlin längst abgelöst. Der Anteil der neuen Coronavirus-Variante in der Hauptstadt soll inzwischen bei 90 Prozent liegen. Was die Wissenschaft seit Wochen voraussagt, haben jetzt Abwasserproben aus Klärwerken bestätigt.

Noch werden die Daten der Abwasseruntersuchung in Berlin jedoch nicht so differenziert betrachtet, sondern fließen gesammelt in die Infektionsschutz-Strategie ein. Die Senatsverwaltung für Gesundheit äußerte sich am Mittwoch nur schriftlich zu ihren Plänen für den Herbst: "Das Abwassermonitoring könnte also die bisherigen Daten bei der Lagebewertung ergänzen. Eine Einschätzung der Infektionssituation erfolgt allerdings anhand einer Vielzahl von Indikatoren, sodass die konkrete Reaktion nicht im Voraus benannt werden kann", schreibt sie auf rbb-Anfrage, "auch im Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird das Abwassermonitoring in einer Reihe von Indikatoren aufgeführt, allerdings ohne konkreten Parameter oder Schwellenwert." Eine bestimmte Viruslast im Abwasser allein löst also noch keine Infektionsschutzmaßnahmen aus.