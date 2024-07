Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zeigte sich jetzt prinzipiell offen für den Vorstoß. Es sei schon häufiger darüber diskutiert worden, wie Bezirke, die mehr Flüchtlinge aufnehmen, unterstützt werden können, sagte Wegner nach der Senatssitzung am Dienstag. "Wie man das am Ende umsetzt und finanziert - darüber werden wir noch zu reden haben", schränkte er gleichzeitig ein.



Wegner machte zugleich deutlich, dass der Senat an den angekündigten 16 neuen Standorten für Unterkünfte festhalten will. Der Bau sei jedoch nicht "von heute auf morgen" möglich. Sollte die Zahl der Flüchtlinge weiter hoch bleiben, werde auch der "Druck" da sein, bestehende Großunterkünfte wie die in Tegel und Tempelhof auszubauen.



Auch die Bezirksbürgermeisterin von Mitte, Stefanie Remlinger (Grüne), zeigte sich aufgeschlossen. "So ein Budget würden - glaube ich - alle Bezirke extrem toll finden", sagte sie am Dienstag. Remlinger verwies aber auch darauf, dass es in dieser Frage keine Einigkeit unter den Bezirksbürgermeisterinnen und -bürgermeistern gebe. Würde eine solche Prämie erst "ab jetzt" bezahlt, wären die Bezirke benachteiligt, die schon in den vergangenen Jahren überproportional viele Menschen aufgenommen hätten, betonte Remlinger.