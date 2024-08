Erneut ist ein Parteibüro in Berlin angegriffen worden. Am Wochenende wurde das Bürgerbüro des CDU-Bundestagsabgeordneten Jan-Marco Luczak in Schöneberg mit Beleidigungen beschmiert, in denen der Politiker als Nazi verunglimpft wurde. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Den Angaben zufolge fiel Beamten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 66-jährige Frau am Bürgerbüro in der Kolonnenstraße auf, die den Eingangsbereich mit Slogans wie "Gegen Nazis" verunstaltet hatte. Die stark alkoholisierte Frau wurde von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht und später von dort entlassen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.