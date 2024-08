Do 01.08.24 | 09:40 Uhr | Von Bianca Schwarz, ARD Berlin

Ab November gilt in Deutschland das neue Selbstbestimmungsrecht - doch schon ab jetzt kann man anmelden, dass man seinen Geschlechtseintrag ändern möchte. Worum geht es dabei genau? Ein Überblick von Bianca Schwarz

Über eine sogenannte "Erklärung mit Eigenversicherung", die man künftig beim Standesamt abgeben muss. Mit dieser Erklärung versichert eine Person, dass der gewählte Geschlechtseintrag oder die Streichung des Geschlechtseintrags sowie der neu gewählte Vorname ihrer Geschlechtsidentität am besten entspricht. Außerdem muss man versichern, dass man die Tragweite der Folgen dieser Änderung verstanden hat.

Den Vornamen muss man nicht unbedingt ändern, aber er muss zum Geschlecht passen. Wer zum Beispiel Kai heißt, ein Name, der für beide Geschlechter gebraucht wird, könnte auch weiterhin Kai heißen. Aber wer einen klar weiblichen oder klar männlichen Vornamen hat und den Geschlechtseintrag konträr dazu ändert, muss dann auch den Namen ändern.

Nein. Das Selbstbestimmungsrecht richtet sich nur an trans, inter und nichtbinäre Menschen. Die Änderung des Vornamens resultiert aus der Änderung des Geschlechtseintrages.

Die Bundesregierung will im Juli den Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz beschließen. Im Herbst könnte es dann im Bundestag verabschiedet werden. Für trans Menschen würden damit jahrzehntelang übliche Fremdbegutachtungen enden. Von Naomi Donath

Grundsätzlich schützt das Grundgesetz auch das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung, das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt. Aber das aktuell geltende Gesetz macht Änderungen für Betroffene schwierig: Bisher war es so, dass man für die Änderung des Geschlechtseintrags zwei Gutachten von zwei verschiedenen Sachverständigen braucht. Entschieden hat am Ende ein Gericht.

Welche Regelungen gelten bei Minderjährigen?

Minderjährige bis zum Alter von 14 Jahren können keine "Erklärung mit Eigenversicherung" abgeben, aber die Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten könnten es. Dazu muss das Kind zustimmen und es muss beim Standesamt dabei sein.

Minderjährige können ab 14 die Änderungserklärung selbst abgeben, aber nur mit Zustimmung der Eltern oder Sorgeberechtigten. Wenn die nicht zustimmen sollten, können Minderjährige ab 14 mit ihrem Anliegen zum Familiengericht. Dieses legt den Maßstab des Kindeswohls an, hinterfragt also, was für die Person besser wäre, worunter sie mehr oder weniger leiden würde. Folgt das Familiengericht dem Wunsch eines oder einer Minderjährigen ab 14, kann es die Eltern oder Sorgeberechtigten überstimmen.