Grundsätzlich handelt es sich bei der Verabredung der Kultusminister um einen rechtlich nicht bindenden gemeinsamen Rahmen. Die Bundesländer sind für Schulpolitik selbst verantwortlich und entscheiden am Ende selbst, wie genau sie - auch in der Pandemie - weiter vorgehen.

Brandenburg gehöre zu den Bundesländern mit den frühen Sommerferien (Beginn am 24. Juni) in diesem Jahr, sagte Ernst, "insofern können wir nicht beliebig nach hinten verschieben". Man könne den Schulen aber anbieten, Nachschreibetermine zu nutzen.

Die Prüfungen zum Abitur, zum Abschluss der 10. Klasse sowie zum Berufsschulabschluss werden auch im Corona-Jahr 2021 stattfinden, sagte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst nach der Schaltkonferenz der Kultusminister, deren Vorsitzende Ernst derzeit ist. Die Abschlüsse sollten trotz der Situation "hochwertig" sein, so Ernst. Sie sollten zudem nicht nur unter den einzelnen Bundesländern vergleichbar sein, sondern auch mit dem Abitur aus dem Vorjahr und auch mit denen der kommenden Jahren. "Deshalb halten wir an den Standards fest".

Trotz der aktuellen Situation sollen die Berliner Schüler ein "in Deutschland und im Ausland anerkanntes Abitur machen", sagte die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Als Erleichterung soll es etwa möglich sein, die Zahl der Klausuren zu verringern. Obwohl die Prüfungstermine verschoben werden können, sind derzeit nach Angaben der Bildungssenatorin aber keine Abschlussprüfungen in den Sommerferien im Gespräch.

Die Entscheidungen der Kultusminister seien Schritte in die richtige Richtung, sagte Luisa Regel, Mitglied des Berliner Landesschülerausschusses am Freitagvormittag im rbb. Es sei aber "generell immer noch zu wenig", so Regel weiter. Die Schüler hätten so viel Stoff versäumt, der nicht nachgeholt werden könne. Da sei die Chance, die Prüfungen nach hinten zu verschieben, zwar auf jeden Fall wichtig, um etwas dafür zu tun, die entgangene Unterrichtszeit wiederaufzuholen. Sie forderte jedoch, dass mit den einzelnen Schulen "ganz konkret" zusammengearbeitet werden müsse, um passende Lösungen zu finden. "Sodass möglichst viele Schüler ein vergleichbares Abitur schreiben können". Es sei wichtig, dass gemeinsam mit allen Bundesländern Kompromisse gefunden würden für die Situation. "Es darf keine Alleingänge von Berlin oder Brandenburg geben".