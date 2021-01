Slc Köpenick Dienstag, 12.01.2021 | 16:07 Uhr

FFP 2 Masken Tag und Nacht tragen. Vor Verlassen der Wohnung eine 14 Seiten lange Begründung an das Bürgeramt, Gesundheitsamt, LaGesO und die Polizei in achtfacher Ausfertigung per Postzustellungsurkunde senden. Natürlich mit aktuellem Coronatest und GPS Empfänger am Gebein.

FFP Maskenpflicht kommt ohnehin von Bayern zu uns geschwappt. Also schon einmal mit ordentlich Papier eindecken und wenn es noch reicht auch PZU an das Bundeskanzleramt, BMG, BKA und Frau AKK.