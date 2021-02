Das Kanzleramt wollte den Lockdown bis zum 14. März verlängern – die Länder bis zum 7. Am Ende haben sich die Ministerpräsidenten durchgesetzt. Friseure sollen dafür am 1. März öffnen dürfen und nicht bereits am 22. Februar. Lehrer und Erzieher werden früher geimpft.

Bei dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch wurde entschieden den Lockdown bis 7. März zu verlängern. Darauf verständigen sich Bund und Länder am Nachmittag in den Beratungen über die grundsätzliche Verlängerung des Lockdowns. Nachdem das Kanzleramt in Absprache mit Bayern und Berlin zunächst eine Verlängerung bis zum 14. März vorgeschlagen hatten, tendierte die Mehrheit der Ministerpräsidenten eher für den 7. März.



Demnach wurde entschlossen schrittweise Geschäfte wieder öffnen zu können, wenn bundesweit eine Inzidenz von 35 erreicht wird. Darüber solle dann im März beraten werden, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Mittwochabend in Dresden am Rande der Gespräche. Die Länder hatten zuletzt entsprechende Schritte bereits ab einer Inzidenz von 50 gefordert, sich damit aber nicht durchgesetzt.