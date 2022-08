Es ist die zentrale Demonstration in dieser "Woche der Demokratie", wie die Berliner Organisatoren ihr Protestprogramm selbst nennen. Am Ende sind es etwa 6.500 Menschen, die von hier aus mit solchen Slogans durch Mitte vor die Hauptstadtredaktionen ziehen: "Journalisten: Hetzer! Schwätzer?", "Mietmäuler bei ARD&ZDF", "Lügenpresse auf die Fresse"

Es ist der laustarke Zusammenschluss von sogenannten Querdenkern mit den so genannten Montagsspaziergängern, die im vergangenen Winter zu Zehntausenden, zum Teil zu Hunderttausenden, dezentral, in verschiedenen Städten, auf die Straße gegangen sind: in Cottbus, Bernau, Brandenburg an der Havel, Bautzen, Meißen, Gera, Rostock, Hamburg und so weiter und so fort.

Sie fordern unter anderem "das Ende der Corona-Terrorherrschaft", wie sie es nennen, "das Ende der Kriegstreiberei" durch die Bundesregierung (in Bezug auf den Krieg in der Ukraine), das Ausscheiden aus der Nato, sowie die Überwindung der verfassungsmäßigen Ordnung in Deutschland. Bundeskanzler Scholz wünschen manche hier "in den Knast".

Die Stimmung ist feindselig gegen Medienvertreter: Wir als rbb-Fernseh-Team werden bedrängt, beschimpft, angegangen, müssen die Dreharbeiten zunächst abbrechen. Die wenigen Polizisten im Einsatz halten einen Mob auf Distanz, der sich um unser Team bildet. Unter den Wütenden sind auch Reichsbürger, die vom Rande einer ähnlichen, wenn auch zahlenmäßig viel größeren, Demonstration vor zwei Jahren die Stufen des Reichstags besetzt hatten. Die Bilder ihrer wehenden Reichsfahnen gingen um die Welt.