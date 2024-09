Paralympische Spiele in Paris

So 01.09.24 | 13:29 Uhr

Die gebürtige Berlinerin Hermine Krumbein und Jan Helmich aus Dortmund haben bei den Paralympics Ruder-Bronze über 2.000 Meter gewonnen. Im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne kam der in dieser Saison frisch formierte Mixed-Zweier am Sonntag in der Startklasse PR3 auf Platz drei. Vor den Toren von Paris kam das Duo nach 7:28,31 Minuten ins Ziel.

Großbritannien lag im Fotofinish lediglich zwölf Hundertstelsekunden vor dem deutschen Boot. Das australische Siegerboot mit Nikki Ayers und Jed Altschwager war anderthalb Sekunden schneller. Für die deutschen Ruderer war es erst die zweite Paralympics-Medaille überhaupt nach einer silbernen 2012 in London.