Peter Prüfstein Dienstag, 07.01.2025 | 14:25 Uhr

gar nix wird geä#ndert!

diese PR Aktionen sollen nur das bisherige bestätigen, dennder Fleissige ist böse.oder gar Dumm und der schmlimst überhaupt von denen ist der Unternehmer.



Kleiner Tip:

Wer bezahlt den zusätzlichen Feiertag 8.3. in Berlin?

ausschliesslich zu 100% der Arbeitgeber!!!!



Wer zahlt die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in D in den ersten 6 Wochen?

ausschliesslich der Arbeitgeber durchj die Umlage die er nu mit seinen beiträgen befüllt.





In keinem Land der Welt geht es Arbeitnehm,er so gut.



Und was passiert dadurch - Dekadenz - legales Arbeiten wird OUT.



Bürgergeld und oder Minijob + dick und fett 20-40 Mio Schwarzarbeitys......



Gute Nacht, wer immer noch nicht aufgewacht ist.