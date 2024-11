"Biedermann und die Brandstifter" geht natürlich immer. Gottlieb Biedermann ist ein Paradebeispiel für den gut situierten Mitläufer, der bei der Obrigkeit nicht anecken will. Aus Feigheit und politischer Dummheit gibt er den Brandstiftern seines Hauses selbst noch die Streichhölzer in die Hand.



Bei der Uraufführung hielt das Publikum Biedermann für das Opfer von kommunistischen Brandstiftern, später waren die Zündelmeister dann die Nazis – und Biedermann ein Mitläufer. In den letzten 20 Jahren gab es Max Frischs Brandstifter auf der Bühne im Gewand von Islamisten, Terroristen, identitären Rechten, Pegida-Unterstützern und natürlich: der AfD. Gezündelt wird zu jeder Zeit – aber vielleicht schon lange nicht mehr so heftig wie heute.

Am Berliner Ensemble ist Frischs "Lehrstück ohne Lehre", wie er es nannte, zuvorderst: ein schräges Kasperltheater. Eine große Puppentheaterkulisse steht auf der Bühne, an deren Rampe sitzt: Gottlieb Biedermann. Eine Marshmallow-dick ausstaffierte Witzfigur, fliederfarbener Anzug, knallgründe Kastenbrille, grotesker Haarwipfel gen Nordost geneigt. In der Hand eine monströse Zigarre und eine überdimensionierte Tageszeitung.