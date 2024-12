In dem alten Kino in Nauen (Havelland) haben Menschen seinerzeit auch ihre Jugendweihe gefeiert, es gab eine Theater-Bühne für Veranstaltungen im "Theater der Freundschaft". Gebaut wurde es von 1954 bis 1956 im Stil des sozialistischen Klassizismus.

Inzwischen hat das Gebäude zumindest ein intaktes Dach. Vom Nauener Rathaus aus kann Bürgermeister Manuel Meger (LWN) direkt auf das sanierungsbedürftige Gebäude schauen. Jahrelang bemühte er sich vergeblich, den Eigentümer entweder zum Weiterbau oder zu einem Verkauf zu bewegen. "Im August, September haben wir es geschafft, zum ersten Mal Kontakt zum Eigentümer direkt herzustellen", sagt Meger dem rbb. Es habe ein erstes Kaufangebot an die Stadt gegeben, das jedoch zu hoch war.

In der Stadt gibt es Zustimmung dafür. "Wir sind alle dafür, dass es erhalten bleibt und wieder in Nutzung gebracht wird", sagt beispielsweise Madita Pyschik. "Das ist sehr gut! Dann ist endlich mal wieder was los hier", finden weitere Passanten, mit denen der rbb spricht.

Über die spätere Nutzung muss aber noch entschieden werden. Bis März soll erst einmal der Kauf abgeschlossen werden. "Danach wollen wir über eine Bürgerwerkstatt unter Einbindung der Politik einen Ideenwettbewerb machen und die Nauener fragen, was sie sich für das ehemalige ,Theater der Freundschaft' wünschen", sagt Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN).

Die Wiedereröffnung stellt die Stadt frühestens in drei Jahren in Aussicht.