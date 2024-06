Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat am Dienstag der Ausbau des Umspannwerks im Cottbuser Stadtteil Sandow begonnen und damit ein großangelegter Ausbau des Cottbuser Stromnetzes.

Zunächst geht es nur um einen weiteren Trafo, der in Cottbus unweit des Gaskraftwerkes gebaut werden soll. In Summe ist es aber das größte Projekt, das die Elektroenergieversorgung Cottbus (EVC) seit ihrer Gründung 1991 stemmt.

Derzeit liege die Höchstleistung in Cottbus bei 45 bis 50 Megawatt. Meist werde dieser Wert im Februar erreicht, so Sven Wentzke von der EVC. "Wenn dann das Projekt abgeschlossen ist, in zirka 3 Jahren, gehen wir davon aus, dass sich dieser Bedarf verdoppelt haben wird", so Wentzke.