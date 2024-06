Betreuung für 150 Kinder - DRK übernimmt geschlossenen Hort in Fürstenwalde

Do 27.06.24 | 12:47 Uhr

imago images/imageBROKER/O.Latk Audio: Antenne Brandenburg | 27.06.2024 | Stefan Kunze | Bild: imago images/imageBROKER/O.Latk

Für den seit drei Wochen geschlossen Hort "Sternschnuppe" in Fürstenwalde (Oder-Spree) gibt es eine Lösung. Der DRK Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree e.V. kann als freier Träger die "Sternschnuppe" übernehmen. Darauf einigten sich am Mittwochabend die Stadtverordneten von Fürstenwalde bei einer vierstündigen Sondersitzung einstimmig. Die Stadt selbst kann die Betreuung der Schulkinder aufgrund von Personalmangel nicht mehr garantieren. Bürgermeister Matthias Rudolph (Wählervereinigung Bündnis Fürstenwalder Zukunft) sagte vor der nichtöffentlichen Abstimmung, dass der Hort damit schrittweise hochgefahren werden könne. "Die Zeitschiene sieht so aus, dass wir ein verbindliches Angebot zum 22. Juli, dem ersten Montag in den Ferien, haben, sodass eine ensprechende Hortbetreuung in den Ferien stattfinden kann." Für mindestens 30 Kinder, deren Eltern arbeiten müssen, wolle man mit Beginn der Sommerferien Spiele anbieten. Ab August soll die Betreuungskapazität weiter erhöht werden.

Zum Schulstart im September sollen Kinder wieder fachgerecht betreut werden

Das Ziel sei es, zum Schulstart am 1. September alle Kinder fachgerecht im Hort betreuen zu können. Dann sollen auch alle Kinder der ersten bis vierten Klasse der Siegmund-Jähn-Grundschule in den Hort gehen können. In den vergangenen Jahren war dies oft nur Kindern gestattet, deren Eltern berufstätig sind. Für die Jähn-Grundschule ist das Hort Angebot wichtig, da sonst kein Ganztagsstatus mehr gegeben sei. Das DRK betreibt schon zwei Kitas in Fürstenwalde, aber auch Horte in Frankfurt (Oder), Erkner und Storkow.

Personalmangel hatte sich zugespitzt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Stadtverwaltung hatte es in der Einrichtung immer wieder Personalmangel in der Einrichtung gegeben - bis es Anfang Juni kaum oder kein Personal mehr gab. An diesem Zeitpunkt schloss die Stadt die Einrichtung. Betroffen sind rund 150 Kinder. Als Reaktion auf die plötzliche Schließung protestierten Eltern und Kinder vor dem Fürstenwalder Rathaus und forderten eine Lösung für die Betreuung nach der Schule.