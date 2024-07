Zu sehen ist also eine Art Sternenstaubspur. Steinteilchen von "Swift-Tuttle" treffen auf die Atmosphäre und erzeugen ein Leuchten der Moleküle - und das passiert über Wochen: Von Ende Juli bis in die zwei Hälfte des August mit dem Höhepunkt am 12. August.

Es sind die Wochen der Sternenseher. Der späte Juli und fast der ganze August. Wenn der Nachthimmel dann klar ist und die Erde sich abkühlt, fängt der Himmel an zu funkeln. Gleich mehrere Ströme von Meteoren helfen in diesem Jahr beim Wünschen. Zunächst sind das die alljährlich im Sommer vorbeiziehenden Perseiden. Sie starten Ende Juli und haben ihre Hochzeit in der ersten Augusthälfte. Die Perseiden sind die Rückstände oder Trümmer des Kometen "Swift-Tuttle". Der Grund für das immer wiederkehrene Meteoritenfest ist die Umlaufbahn dieses Schwarms von Kometenresten: Sie kreuzt alljährlich im Sommer die Umlaufbahn der Erde.

Von Juli bis August sind am Nachthimmel wieder sehr viele Sternschnuppen zu sehen. Ab diesem Mittwoch ist es so weit, der Höhepunkt folgt Mitte August. Es gibt in diesem Jahr ein besonderes Highlight für Liebhaber des Himmelsspektakels.

Der Meteor ist hier nur das fachlich korrekte und lateinisierte Synonym für die weiter verbreitete Vokabel Sternschnuppe. Sternschnuppen treten mit rund 70 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein - also mit umgerechnet 216.000 Kilometern pro Stunde. Sie sind schnell, was erklärt, dass sie am Himmel immer schon verschwunden sind, wenn man ruft, dass da doch was ist. Die kleinen Gesteinsbrocken verglühen dabei in etwa 80 bis 300 Kilometer Abstand zur Erdoberfläche. Und einige größere kommen hier unten an.

Zum Meteorit wird ein Himmelskörper dann, wenn er in die Erdatmosphäre eindringt, ein Licht erzeugt und dann zu Boden fällt oder mit vergleichsweise kleinen Folgen aufschlägt - also ein Loch im Beet hinterlässt oder eine Beule im Auto. Die Reste der Meteoriten also kann man nach den Glühen auf der Erde finden. Meteoroide dagegen schaffen es nicht bis zur Erde. Sie verglühen, ohne dass es auf der Erde knallt.

Der Asteroid ist wiederum der schwerere Bruder des Meteoriten: Er ist größer und verursacht darum auch größere Einschläge und Folgen beim Aufprall auf die Erde, mindestens aber einen Krater. Der Unterschied: Meteorite muss man suchen, Asteroide sind nicht zu übersehen.



Kurz kann man sich zusammenfassend merken: All diese Himmelskörper leuchten, manche aber verursachen zusätzlich auf der Erde noch ein bisschen Bewegung.



Der nun angekündigte "Swift-Tuttle", der die Perseiden - genauer: die Meteoriten der Perseiden - verursacht, ist ein Komet, der Material verliert und einen Schweif haben kann.