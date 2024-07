In der Vorweihnachtszeit herrscht in der Paketzustellung Hochbetrieb. Doch die Paketboten befinden sich in einem hart umkämpften Markt. Der Bundesarbeitsminister verspricht bei einem Besuch im DHL-Zentrum Ludwigsfelde Abhilfe.

In drei Fällen soll er die Geräte schon beim Verladen in sein Zustellfahrzeug nicht gescannt haben, um den Eindruck zu erwecken, dass diese noch Paketzentrum lagen, obwohl er sie in Wahrheit an sich genommen haben soll.



In elf Fällen soll er den Beladescan durchgeführt haben, aber die Pakete nicht ausgeliefert haben, sodass diese als verloren galten. In vier Fällen soll er die Sendungen sogar als zugestellt gescannt haben, obwohl dies nicht der Fall war.