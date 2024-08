Ein 19-jähriger S-Bahn-Surfer hat am Montagmorgen in Berlin beim Abspringen von der Bahn eine Frau verletzt. Das teilte am Montag die Bundespolizei mit. Den Angaben zufolge wurde die 31-jährige Frau bei dem Vorfall an Kopf und Schulter getroffen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war der Mann am Bahnhof Yorckstraße auf die S-Bahn geklettert. Laut Bundespolizei fuhr er auf dem Wagendach bis zum Bahnhof Julius-Leber-Brücke (Tempelhof-Schöneberg) mit, wo er beim Herunterspringen die Frau traf und verletzte.



Der 19-Jährige versuchte demnach zu flüchten, wurde aber von der Frau verfolgt und an der Herbertstraße bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Rettungskräfte versorgten die Frau anschließend vor Ort medizinisch.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen Verdachts der Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung ermittelt. Nach der polizeilichen Maßnahme wurde der 19-Jährige entlassen.