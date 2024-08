Radfahrer stößt mit Linienbus in Moabit zusammen und erleidet Kopfverletzungen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in Berlin-Moabit am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr gekommen.



Nach Polizeiangaben ist ein Radfahrer im Alter zwischen 60 und 70 Jahren auf der Perleberger Straße/Ecke Heide-Straße mit einem Linienbus zusammengestoßen. Er soll Kopfverletzungen davongetragen haben und von Rettungskräften in eine Klinik gebracht worden sein.

Weitere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei nicht.