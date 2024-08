Auto rollt mit lockerer Handbremse 130 Meter weit in den Wald - keiner sitzt drin

Königsheide in Treptow-Köpenick

Aus der Königsheide in Treptow-Köpenick lugte am Freitagmorgen ein schwarzer Peugeot hervor, begonnen hat er seine Fahrt auf der Südostalleebrücke. Kein Mensch saß hinterm Steuer. Die Halterin wurde zuhause von der Polizei geweckt.

Ein Kleinwagen hat sich auf der Südostallee in Treptow-Köpenick selbständig gemacht, seine Leerfahrt endete nach etwa 130 Metern am Rande der Königsheide. Das bestätigte die Polizei am Freitagmorgen rbb|24. Verletzt wurde niemand. Ein Poller und ein Verkehrsschild wurden von dem Wagen allerdings umgemäht. Die Besitzerin des demolierten Autos war ahnungslos, als sie zuhause von Polizisten wachgeklingelt wurde.