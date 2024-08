Unbekannter greift Transfrau in Berlin-Schöneberg an

Ein Unbekannter soll in Berlin-Schöneberg eine Frau geschlagen und transfeindlich beleidigt haben. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen

übernommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 40-Jährige am späten Freitagabend an der Goltzstraße Ecke Hohenstaufenstraße unterwegs.

Ein Unbekannter habe sie unvermittelt beleidigt und ihr gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei mit. Ein 29-jähriger Zeuge sei hinzugekommen, um zu helfen. Ihm habe der Angreifer ebenfalls ins Gesicht geschlagen.

Die 40-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der 29-jährige Helfer erlitt ein Hämatom im Gesicht, das aber nicht behandelt werden musste. Der Täter flüchtete unerkannt.