In einer Turnhalle in Guben (Spree-Neiße) hat es in der Nacht zu Samstag gebrannt. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, stand der Eingangsbereich der Turnhalle in Flammen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzte habe es keine gegeben.

Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 33 Jahren vorläufig fest. Sie standen den Angaben zufolge unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Ihnen wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.