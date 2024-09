In Berlin werden am Samstag rund 37.000 Kinder eingeschult. Nach Angaben der Berliner Bildungsverwaltung sind das etwa so viele wie in den vergangenen Jahren.

Offiziell startete das neue Schuljahr in Berlin nach den Sommerferien bereits am vergangenen Montag. Seit vielen Jahren aber bereits finden die Begrüßungen der Erstklässler in der Hauptstadt erst am Samstag der ersten Schulwoche statt. Am Montag dann, also eine Woche später als für die anderen Schüler, beginnt für die Erstklässler dann auch der Unterricht.