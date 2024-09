Die Vize-Landrätin von Dahme-Spreewald, Susanne Rieckhof, bleibt weiterhin beurlaubt. Das hat das Verwaltungsgericht in Cottbus entschieden, wie es am Dienstag mitteilte.

Rieckhof hatte sich zuvor in einem Eilverfahren an das Gericht gewandt, um ihre von Landrat Sven Herzberger ausgesprochene Beurlaubung rückgängig zu machen. Die Kammer habe aber den Erlass einer sogenannte "Zwischenentscheidung" in dem Eilverfahren abgelehnt, so die Mitteilung. Diese Zwischenentscheidung war von Rieckhof zuvor beantragt worden. Eine Entschiedung im Eilverfahren selbst ist das noch nicht.



Laut Gericht bedarf es keiner Suspendierung der Beurlaubung. "Weder seien irreversible Zustände zu verhindern noch drohten der Antragstellerin ohne die Zwischenentscheidung schwere und unabwendbare Nachteile", heißt es vom Gericht. Rieckhof habe vielmehr versucht, "das zu erreichen, was ihr erst bei einer erfolgreichen Entscheidung des Gerichts über den Eilantrag als solchen zustünde".