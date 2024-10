Auf der Scharnweberstraße in Berlin-Reinickendorf ist es am frühen Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer erfasste eine 50 Jahre alte Fußgängerin. Sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus.



Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf ist eine Fußgängerin tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wollte die 56-Jährige am frühen Montagabend die Scharnweberstraße überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurde. Sie sei noch am Unfallort reanimiert worden, aber wenig später im Krankenhaus gestorben.



Laut B.Z. soll es ein illegales Autorennen gegeben haben - das konnte die Polizei dem rbb bislang nicht bestätigen. Dem Bericht zufolge ist ein Autofahrer deutlich zu schnell über eine Busspur gerast und hat dabei die Fußgängerin umgefahren.



Die Frau ist das 40. Verkehrsunfallopfer in Berlin in diesem Jahr.