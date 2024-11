Die Berliner Avus ist seit Stunden stadteinwärts gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreuz Zehlendorf und Spanischer Allee, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Grund ist eine fast zwei Kilometer lange Ölspur. Sie entstand bereits am Montagabend, nachdem ein Lkw mit einer Leitplanke kollidierte, danach aber weiterfuhr. Bei dem Fahrer wurde später ein Alkoholwert von mehr als 2,6 Promille gemessen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Da sich das Öl laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auch über eine Breite der Fahrbahnen von sechs Metern verteilt hat, dauern die Aufräum- und Entsorgungsarbeiten an. Die Reinigung soll laut Polizei vorausichtlich erst im Laufe des Dienstagnachmittags zu Ende sein. Es kommt zu langen Staus. Der Verkehr wird derzeit über die Potsdamer Chaussee (B1) umgeleitet, teilte die VIZ am Dienstag mit.