Wohnungsbrand in der Huttenstraße

In der Huttenstraße in Berlin-Moabit ist am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte, brannte es in einer Wohnung im ausgebauten Dachgeschoss eines sechsstöckigen Wohnhauses. Alle Bewohner des Hauses konnten sich den Angaben nach selbstständig in Sicherheit bringen. Es sei niemand verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar.

Der Brand sei inzwischen gelöscht. Die betroffene Wohnung ist demnach völlig ausgebrannt. Die Wohnung darunter erlitt durch die Brandbekämpfung einen Wasserschaden. Ob die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen könnten, müsse noch geklärt werden, so der Sprecher. Fast 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz.