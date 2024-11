Zwei Geldautomaten in Moabit gesprengt

Zwei Geldautomaten sind in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Moabit gesprengt worden. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben von Sicherheitsmitarbeitern eines Gewerbegebiets gerufen, die eine Explosion aus Richtung einer Bankfiliale in der Straße Alt-Moabit gehört hatten.

Die Mitarbeiter haben zudem festgestellt, dass dort zwei Geldautomaten gesprengt worden waren. Ihren Beobachtungen nach sollen zwei Tatverdächtige in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein.

Personen kamen durch die Detonation nicht zu Schaden. Ob die Täter Geld aus den Automaten nehmen konnten, wird noch untersucht. Nach den Tatverdächtigen wird gefahndet.