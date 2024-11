Die Berliner Ringbahn fährt nach Abschluss von Sanierungsarbeiten in den Herbstferien seit Montag wieder durch. Sie war zwischen Greifswalder Straße und Wedding unterbrochen gewesen, weil die Bahn das neue Zugsicherungssystem ZBS einführte und testete.

Das System überwacht die Züge während der Fahrt und ersetzt künftig die wartungsintensiven mechanischen Fahrsperren. Andere Störungen bei der Ringbahn, wie sie im üblichen Verkehr auch am Montag auftraten, haben mit den Sanierungsarbeiten nichts mehr zu tun.

Auch die S-Bahn-Sperrung zwischen Spindlersfeld und Schöneweide wurde am Montag aufgehoben. Hier führte die Bahn während der Herbstferien Kabelarbeiten durch, um die Strecke an das künftige elektronische Stellwerk in Schöneweide anschließen zu können.