Es ist eine Welt aus Erinnerungen, die sich im Keller nach der bröckeligen Treppe ausbreitet.

"Ich sehe mich vor allem in der Schlange stehen und mehrfach abgewiesen werden", erzählt der Cottbuser Journalist Heiko Portale. "Wenn du damals als junger Stürmer dort vorbeigekommen bist, dann musstest du immer ein Mädel dabeihaben, die sich am besten auch auskannte. Dann ist man reingekommen, an der langen Schlange vorbei", sagt Portale. Die Regeln an der Clubtür waren offenbar damals nicht anders als heute. Noch heute, so zeigt es eine Umfrage des rbb, sind die Erinnerungen an die Bowlingbahn und die Disco bei den Cottbusern frisch. Und es ist immer wieder zu hören - so etwas fehlt in der Innenstadt.

Zur Wahrheit gehört aber auch: die Pavillons inklusive Sternchen waren 1997 unter anderem geschlossen worden, weil die Nachfrage einfach zu gering war.