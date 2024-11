Marie-Sophie Bächle: Wir treffen uns um circa 19:30 Uhr und dann wird erstmal der Bus beladen, mit Schlafsäcken und heißem Wasser und so weiter. Ab 19 Uhr kann das Callcenter angerufen werden und über eine App im Bus sehen wir dann die Aufträge und fahren an die jeweiligen Orte. Wenn wir um 20 Uhr losfahren, gibt es meistens schon sehr viele Aufträge.

Die Kältebusse der Berliner Stadtmission [berliner-stadtmission.de] kümmern sich um Menschen auf der Straße, die durch die Kälte in Gefahr sind. Zum einen nehmen sie Obdachlose auf der Straße auf und bringen sie zu Notunterkünften, in denen die sie nachts schlafen können. Andererseits versorgen sie die Menschen aber auch mit Schlafsäcken oder warmen Getränken und Speisen, wenn diese nicht in Unterkünfte gebracht werden möchten oder können.

Am besten beschreibt man den Kolleginnen und Kollegen im Callcenter die Situation. Wichtig ist, die Person anzusprechen und zu fragen, ob sie möchte, dass wir angerufen werden. Wenn man sich aber nicht sicher ist, ob man die Person ansprechen möchte, die man vorgefunden hat, kann man das auch der Person im Callcenter sagen. Das sind alles Leute, die selbst Kältebus fahren. Die können dann auch mit der Person kommunizieren und überlegen, was zu tun ist.

Als wir bei der Notunterkunft angekommen sind und er gecheckt hat, okay, ich bin jetzt im Warmen, ich habe ein warmes Bett, dieses Realisieren in seinen Augen zu sehen, das war toll.

Ich weiß nicht, welche ich erzählen kann, weil manche schon krasser sind, aber eine erinnere ich. Wir sind auf einen Supermarktparkplatz gefahren und da lag eine Person, und zwar da, wo die Einkaufswägen stehen. Wenn wir nicht die genaue Beschreibung gehabt hätten, hätten wir sie nie gefunden. Er hat nur Polnisch gesprochen, und immer nur wieder Hilfe, Hilfe gesagt. Das konnte er auf Deutsch. Wir haben ihn dann eingepackt und alle möglichen Notunterkünfte abtelefoniert. Er wollte zwar, dass wir ihm helfen, aber man merkte: Er hat nicht verstanden, wo wir jetzt eigentlich hinfahren. Trotzdem hat er uns irgendwie vertraut, das war schon krass zu sehen. Und als wir dann bei der Notunterkunft angekommen sind und er gecheckt hat, okay, ich bin jetzt im Warmem, ich habe jetzt ein warmes Bett, dieses Realisieren in seinen Augen zu sehen, das war toll.

Wenn ich jetzt in meinem Alltag wenig Kapazitäten habe, um den Kältebus als Ehrenamtliche zu unterstützen, aber zum Beispiel meinen Kleiderschrank gerade aussortiere oder Bettwäsche, kann ich damit irgendwie unterstützen?

Ja, Sachspenden sind immer willkommen. Am besten in die Lehrter Straße 68 bringen, da gibt es auch Container für Klamotten oder halt auch einfach am Empfang abgeben. Die wissen dann auch, was damit zu tun ist.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führten Josephin Domaschke und Annette Volmer für Fritz vom rbb