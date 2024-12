So 08.12.24 | 13:23 Uhr

Die Polizei hat auf der Autobahn 12 bei Fürstenwalde (Oder-Spree-Kreis) den Wagen eines flüchtenden Autofahrers mit einer Nagelsperre gestoppt. Das Fahrzeug wurde in Berlin gestohlen und war zur Fahndung ausgeschrieben, wie die Polizei mitteilte. Der 24 Jahre alte Fahrer kam am Samstag in Untersuchungshaft.

Als die Beamten das gestohlene Auto am Freitagabend auf der A12 in Richtung Polen anhielten, gab der Fahrer plötzlich Gas. Er sei über zuvor ausgelegte "Stop-Sticks" - eine Art moderner Nagelgürtel - gefahren, sodass die Reifen Luft verloren. Anders als die früher gebräuchlichen Nagelbänder durchstechen die Nägel die Reifen eines Fahrzeugs zwecks Sicherheit so, dass die Luft langsam und kontrolliert entweicht - und die Reifen nicht plötzlich platzen.

"Nach rund 1.000 Metern waren alle Reifen platt, das Fahrzeug stoppte wieder, und der Fahrer versuchte, weiter zu Fuß zu fliehen", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten hätten den 24-Jährigen schnell eingeholt und ihn festgenommen. Er habe unter Drogeneinfluss gestanden.